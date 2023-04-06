ليلة السقوط الحلقة 14| طارق لطفى يعترف بحبه لصبا مبارك

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على قنوات روتانا وزاكروس وlbc، عرض طريقة وحشية لم يسبق لعمل درامى عرضها من قبل يستخدمها الدواعش لتعذيب ضحاياهم.

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حيث صور فريق المسلسل طرق تعذيب التنظيم الارهابى داعش، للأبرياء بالموصل وسنجار، من خلال الإلقاء بالابرباء من قمة المبانى العالية ، وكذلك وضعهم فى صناديق حديدية واغراقهم فى مياة النهر، وهى طرق وحشيه كانت تهتم داعش بتوثيقها مصورة وعرضها لإثارة الذعر فى العالم، وتم رصد هذه الوقائع الحقيقية فى العمل .



كذلك تشهد علاقة الذباح ، طارق لطفى ، بالطبيبه جوانا ، صبا مبارك، تطورا جديدا ، حيث يعترف لها بحبه، ويطلب منها أن تبادله نفس الشعور، فتطلب منه أن يعفو عن ابنة القاضى بعد محاولتها اغتياله. وتستمر الأحداث بعد أن تتبرع جوانا بدمها لإنقاذه.



كذلك تهرب الطفله سماهر من بيت قاضى القضاة، احمد صيام، بمساعدة زوجته لكى تتخلص من حبسها وتهرب

بجنينها بعد أن حملت منه.



وتشهد الحلقات القادمة تصاعد كبير يوضح محاولات الجيش العراقى فى التخلص

من داعش.



يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى،.