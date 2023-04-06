الأجهر الحلقة 15| سارة سلامة تكشف لـ درة حقيقة والدها

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة 15، للنجم عمرو سعد العديد من الأحداث المثيرة، والتى تم عرضها مساء اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية.

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ومن المقرر أن يتم عرض الحلقه الخامسه عشر، مساء غداً الخميس، على قناة «MBC مصر»، فى تمام الساعة السابعة مساء.

وتمحورت أحداث الحلقة 15 من مسلسل «الأجهر» حول الإثاره والتشويق، أهمها حول تهديد "سليم" وهو أحد الرجال الخارجين عن القانون فى جمهورية كينيا ل «مصطفى الأجهر- عمرو سعد»، بأن يغادر البلاد، ولكن "مصطفى الأجهر- عمرو سعد" طلب منه أن يقابل "فراس الچرادى" وسوف يعطى له "الحلاوة"، ولكنه رفض.

أحتفل «عم أنور- محمد التاجى والد نهله- درة وصديقتها موحه- ندى بهجت» بعيد ميلاد درة، وقاموا بإحضار تورتة لها ووضعوا عليها صورتها، ثم تركها والدها مع صديقتها وذهب لعمله.

ثم اقتحمت "نوله- سارة سلامة"، محل مجوهرات والد زوجها "ميدا -أحمد صفوت"، وأستأجرت مجموعة من البلطجية حتى يفتتحونه، ثم جاءت «نهله- درة حتى تهدى نوله- سارة سلامة».

ولكن "نوله- سارة سلامة" كشفت ل نهله- دره حقيقة عمل والدها الحقيقي أمام أهل الحارة جميعاً، فذهبت "نهله- درة" للتأكد من صحه كلامها إلى قهوة السيناوى ووجدت والدها يعمل بها، ولا يعمل بدار الأوبرا مثل ما يقول لها، فأنقلب مظهرها الخارجى من مشاعر حزن وعدم ثقة وأمان وذهبت دون أن تتحدث بكلمه واحده.

وانتهت الحلقه الخامسه عشر، على محاولة «مصطفى الأجهر- عمرو سعد» لمقابلة

الرأس الكبيرة الذى يدعى إسمه خلال الأحداث "فراس الچيرادى"، فى أحد المطاعم الذى يجلس بها ولكنه لم يستطع بسبب أن رجالته منعوه، ولكن "مصطفى الأجهر- عمرو سعد" لم يستسلم، وذهب إلى الطيارة الخاصة به، حتى يحاول مقابلته.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى.

نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.