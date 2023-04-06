نادين نسيب نجيم وقصي خولي يودعان الجمهور بعد عرض الحلقة الاخيرة من “واخيرا”

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 12:51 صباحاً - ودع النجمان السوري قصي خولي واللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بعد عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل “واخيرا” الذي كان عبارة عن خمسة عشر حلقة.

فقد كتب قصي خولي في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا “واخيرا حان موعد الوداع . واخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت من ٩ شهور . اهم يحكىانه بفضل الله اولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وأيمانكم بأننا نقدم شيء يحترم ذائقتكم تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم #1 في دول عربية واجنبية وهذا موثق.”.

وتابع “شكرا الشريك الكاتب والمخرج والشركاء الأخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام الفنين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة. واخيرا شكرا الجمهور الكريم والمحب وشكرا لأهل الصحافة والمهتمين.”.

أما نادين نسيب نجيب فقد كتبت “حضرت الحلقة الاخيرة” مع ايموجي بكاء في إشارة الى حزنها.