“نفاق سياسي”.. تقليد إلهان عمر في “ستديو 23” السعودي

كتب امير فتحي في الخميس 6 أبريل 2023 12:51 صباحاً - شهدت حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23” المذاع على قناة mbc1، تقليد النائبة الأمريكية من أصول صومالية إلهان عمر تحت عنوان “نفاق سياسي”.

وتحدثت عن أسباب طردها من مجلس النواب الأمريكي، قائلة: “طردوني لأني مسلمة، وليس لأني سمراء”، مضيفة: “أنا أحب السعودية، وعندي الكثير من الربع والشلة في السعودية، تكفون يا أهل المملكة سامحوني”.

وفي الختام، قالت مُقلدة إلهان عمر: “يا ربي أكرههم”، لترد عليها فتاة أخرى: “نحن لا نزال على الهواء”.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.