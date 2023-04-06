بصدر بارز بنت فيفي عبده تتخطى الحدود بفيديو جديد.. ومتابع احلي من سما المصري وصافيناز

فنون - كتب ياسمين عبدالعظيم - أثارت ابنة الفنانة فيفي عبده الفنانة عزة مجاهد جدلاً بظهورها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

تظهر في الصورة ابنة فيفي عبده وهي ترتدي سروالا جينز ممزق وقميصا باللونين الأزرق والأبيض.

ارتدت ابنة فيفي عبده الكعب الأسود الأنيق، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية التي تتناسب مع مظهرها.

جمالياً، تعتمد ابنة فيفي عبده على خصلة شعر مجعد تسقط على كتفيها وتضع مكياجاً جذاباً حسب لون بشرتها.

قبل أيام، تعرضت لانتقادات لارتدائها “رداء” الشاطئ خلفها، وظهر ساقيها، وكانت والدتها مليئة بالثناء عليها.