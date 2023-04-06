شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 14 ملخص الأحداث.. الشافعى يرفض التقرب من الحكّام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، سؤال المطلب ابن عبد الله "والى مصر" مستشاره أبا بشر، حول رد الخليفة المأمون على رسائله بعد طلبه تثبيت حكمه فى مصر، لكن أبا بشر يقول إنه جاء إلى مصر بجانب ابن الوالى العباس، فلا يمكن أن أراسله وأنا اليوم أقف بجوار من أطاح بحكمه، لذلك يقترح على المطلب بان من يرسل هذه الرسالة رجل يثق فيه المأمون وليس محسوب على هذا الطرف أو ذاك.

يبدأ الشافعى درسه فى المسجد حول موضوع "المشورة" بآية: "وشاورهم فى الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله"، وهنا يسأل أحد طلابه: هل يحتاج رسول الله الذى ينزل عليه الوحي لأحد يستشيره؟ وهنا يرد الشافعى بأن النبى لم يكن فى حاجة إلى مشاورة أصحابه بل أراد أن يضع القاعدة لكل من يأتى بعده.

ثم يسأل آخر: ومن عليه أن يأخذ بمشورته ؟ يجيب الشافعى: للمشورة قواعد أولها ألا تسأل جاهلاً أو عالمًا غير أمين، وفى تلك الأثناء يدخل المطلب والى مصر المسجد ويستمع للإمام ثم يقول: سبحان الله.. إن المشورة هي مقصدى الذى جئت به إليك، ثم يفاتحه بأن يتولى مراسلة الخليفة نيابة عنه، لكن الشافعى يرفض ويسأله المطلب ومن نرسل للخليفة إذن؟ فيجيب الشافعى: أرسل له رجلا من الفسطاط مرتاح البال مطمئن النفس غير خائف آمنا على نفسه وأهل بيته يملك قوت يومه.

وليست تلك المرة الأولى التي يرفض فيها الشافعى أن يتقرب من الحكام وأن يلتحق ببلاطهم، إذ تضمنت الحلقة 10 توجه أبو بشر مستشار ابن الوالى إلى دار الإمام الشافعى، ويخبره بأن المغرضين انتشروا بين الناس فى الفسطاط، والأمور ليست على ما يرام وهذا خطر على الجميع، يقاطعه الشافعى قائلاً: ماذا تريد.. لماذا أرسلك ابن الوالى؟

أبو بشر: لم يرسلنى ابن الوالى.. أتيت لأعالج سوء الفهم وأقرّب المسافات بينكما.

لكن الشافعى يرد: ومن قال إننى أريد تقريب المسافات؟!

أبو بشر: ابن الوالى باسط إليك يده يا إمام وطلب منى أن أستشيرك فى أمور القضاء فهذا سيوقف سفك الدماء.

الشافعى: وأحكم بما يرضى الله أم تملون علي الأحكام؟ بئس البضاعة التي تلقيها أمامى.. من ذا الذى يسير خلف إمام يدعو لابن الوالى.. يدعو لرجل استأمنه الله على حياة الناس فأذاق أرواحهم بغير حق.. لتعلم أنت وابن الوالى أن طريق ملىء بدماء الناس وخاصم مصالح الناس إنه طريق قصير الأجل.

من ناحية أخرى مازالت رسائل العشق والغرام بين "هند" سلمى أبو ضيف بين مجيئ وذهاب، بين "عمرو السكندرى" رامز أمير، والتي جاء فيها:

جل من سكب فى قلبى هواك .. انا على العهد يا قمرى

أشهد من سوانى وسوّاك أنى متيم بك ما بعد الهوى أهواك

ليس يشفي القلب إلّاك.. جل من هدانى لعظيم وجهه

جل من سكب فى قلبى هواك

أنا على الوعد يا قمرى.. أشهد من سوانى وسواك

أنى متيم بك ما بعد الهوى أهواك

وترد هند:

أصاب قلبي ما أصابكم وأنى وحق من سكب هواك فى دمى

فصار يسرى فى عروقى

أكابد من لهيب الشوق ما تكابد وأكثر فلا تزد من آلامى

ليس بيدك ولا بيدى وهذا ما قُدِّر لنا

كما تضمنت أحداث قرار الشافعى أن يمنح من وقته إلى أولاده، فيخرج فى فسحة مع بنتيه ألا يكنَّ عرضة لأى شعور بالسأم وقلة الحيلة، ولا يجب على طالب العلم أن ينسى أهله فى رحلته نحو العلم، ويأخذهما إلى "حُسن" أروى جودة، فاطمة ستساعد "حُسْن" فى أمور الطب وصناعة الدواء للمرضى، والأخرى يلحقها بالسيدة نفيسة لتكون لها خير مُعينة على فعل الخير .

يقرر ابن الشافعى العودة إلى الحجاز، ويخبر أباه بالأمر فيدعمه ما دام فى طلب العلم، لكنه يطلب منه أن يهون على أمه أمر سفره.

ويقترح السرى "حمزة العيلى" على الوالى المطلب "وليد فواز" التخلص من الجروى "نضال الشافعى" منعا لتجدد الأزمات فى الفسطاط، فهو لن يكتفى برد اليد الممدودة نحوه فيتحين الفرصة المناسبة ليضرب ضربته، وهنا يقول له المطلب: أنت تعرف الجروى كظهر يدك فهو لك.

ويصل جنود المطلب إلى الجروى برسالة يطلب منه بأن يعود إلى الفسطاط، ويفهم أن ذلك فخًا منصوبًا إليه، وهنا يبلغ رسول المطلب قولا: "قل للسرى إنى أنتظره".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.