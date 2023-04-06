شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 14.. الجيش ينفذ عملية ناجحة ويقتل أهم قيادات التنظيم التكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية الحلقة الـ14 من مسلسل الكتيبة 101 تمكن الجيش فى تنفيذ هجمة ناجحة استهدفت القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء، وبالفعل نجحت فى القضاء على أحد أهم قيادات التنظيم وهو أبو البراء، وبصحبته 30 فردا ليشكلوا بذلك ضربة ناجحة للغاية.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.