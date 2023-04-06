شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 14.. ياسر جلال يروى لابنه تفاصيل زواجه من مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، قيام تجار المخدرات بضرب "أحمد" عمر رزيق ابن "عمرو" ياسر جلال، بعد ان قام بالتخلص من المخدرات التى يقوم بتصويلها بعد رؤيته لكمين شرطة، وطلبوا منه إمام البضاعة وإمام مليون جنيه.

ذهب "أحمد" إلى منزله، وكان فى استقباله والده "عمرو" ياسر جلال، واستفسر منه عن علامات الضرب بوجهه، ولكنه لم يخبره بما حدث فى البداية، ليعاتب والده بعدما رأه فى أحضان "بثينة" مى عمر، واضطر "عمرو" أن يحكى له كل تفاصيله زواجه من بثينة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.