شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات العاشر من رمضان وتكرم الكينج ومحمد رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة الثقافة المصرية، بحضور الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رموز الفن الذين شاركوا في تقديم أعمال فنية وطنية، ومنهم الكينج محمد منير لمسيرته الفنية فى مجال الأغنية الوطنية والتي قدم منها العديد منها في حب مصر - الشهيد - إزاي - فات الكتير يا بلدنا، إلى جانب أغانى فيلم "حكايات الغريب"، كما كرم أيضاً في تلك الاحتفالية اسم موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب الذي قدم العديد من الألحان الوطنية والثورية والتي تغني بها نجوم الغناء المصري في فترة الستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

كما كرم 4 نجوم ممن شاركوا في مسلسل "الاختيار"، وهم محمد رياض وبيومي فؤاد وصبري فواز ومني عبد الغني، وغنت عقب التكريمات المطربة ريهام عبد الحكيم أغاني لمحمد منير ومحمد عبد الوهاب.

كرمت وزارة الثقافة المصرية، بحضور الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي مجموعة من الأبطال، منهم ممدوح الصفطاوي، وعمرو عبد الحليم نصر، وإلهامي عبد الحميد بشير، أحمد محمد توفيق زكى، محمد سرحان، وطلبة رضوان طلبة، ومحمد فكرى عبد الحى، عصام عطا الله، وعبد الرحمن سعيد محجوب، ومحمد عبد ربه خضر.







































































































