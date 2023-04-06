شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. طه القماش يتوعد شحاتة بعد الاستيلاء على ميراثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طه القماش بصدمة كبيرة في الحلقة 14 مسلسل سوق الكانتو بعد أن علم بوفاة جده الحاج حسانين، حيث كان ذاهبا رفقة راوية إلى السوق لكي يصالحه ويخبره بأنه سيتزوج.

ويدعى شحاتة أمام أهل السوق وطه القماش أن والده كتب أملاكه كلها باسمه، ويطرد أمير كرارة من السوق، فيما لا تصدق عائلته الأمر، بينما يتوعده طه القماش بالانتقام. وفي نفس الوقت يصعد رشاد إلى بيت الحج حسنين ويحاول العثور على باقي الحجة التي تثبت أحقيته في السوق.