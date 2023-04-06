شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة مايان السيد: طريقة كلامى في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة تصنف كوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مايان السيد، إنها سعيدة بتقديم عمل كوميدي وهو مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، وقيامها بدور الفنانة يسرا في المسلسل الذى يعرض خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت مايان السيد، خلال تصريحات لقناة العربية، أنها مازالت تتعلم وستظل تتعلم.

وردت مايان السيد على منتقدي لكنتها خلال المسلسل، موضحة أن المسلسل كوميدي وطريقة كلامها تصنف كوميدي، وبالتالي كان لابد من لعب الدور بطريقة مختلفة.

وفى وقت سابق شهدت الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة ، حيث نشرت صفحة cbc كوميكس تنمر فوقية – شيماء سيف على زوجها أكرم – محمد ثروت، بسبب الشنب، حيث أكدت له أنه من عائلة "أبو شنب" ليؤكد لها أن الشنب في عائلته تعود إلى الجينات، وذلك أثناء حوار ابنة خالتها التي ترغب في الزواج من آدم الشرقاوى ابن يسرا.

كما حدثت مشادة كلامية بين فوقية وأكرم عندما كانوا تركوا منزل ضالدكتورة سميحة ومتجهين إلى منزلهم، ونشرت صفحة cbc، مشهد كومديى بينهما مفادة "لما مراتك تكون جايبة آخرها منك وتفضحك.. ده اللي حصل بين أكرم وفوقية".