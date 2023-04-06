شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. انتحار تامر نبيل وسفر ياسمين عبد العزيز وماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محسن (تامر نبيل) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 بالانتحار بسبب حالته النفسية السيئة بعد قرار إقصائه عن البلد 3 سنوات، بسبب قضية الثأر، وأخبر عبيد (تامر مجدي) جابر (أحمد العوضي) بوفاته، فضلا عن قيام مهرة (ياسمين عبد العزيز) بالسفر خارج مصر برفقة زيدان (ماجد المصري).

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.