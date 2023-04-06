شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 14.. الدكتور وحيد يحاول إبعاد تهمة قتل الشيخ موسى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101 محاولات من جانب الدكتور وحيد "فتحي عبد الوهاب" في تضليل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن قاتل الشيخ موسى، من خلال طلب مقابلة الضابط خالد "آسر ياسين" أبلغه فيها، بقوله: "عمى الله يرحمه لما توفى أنا مسكتش، كان لازم أوصل للى عملوا كدة، بلغتنى معلومة مؤكدة أن المسئول عن استشهاد عمى هو إرهابي اسمه أبو البراء، هو اللي نفذ الهجوم مع رجالته". كما أبلغ الدكتور وحيد عن مكان أبو البراء وتأكيده أنه يتواجد داخل مزرعة في جنوب الشيخ زويد.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.