شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 14.. نهلة سلامة تتفق على عملية ختان جديدة وابنتها تعترض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ذهبت إحدى نساء قرية تل شبورة للدكتورة نعمات "نهلة سلامة"، وطلبت منها أن تقوم بعملية الختان لابنتها، واتفقت معها أن تذهب يوم الجمعة دون أن تخبر أحدا من الجيران، وعندما سمعتها ابنتها روفيدا "صولا عمر" اعترضت على ذلك وطلبت منها ألا تقوم بتلك العملية لكنها نهرتها وقذفتها بطعام الدجاج الذي كان في يديها.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.