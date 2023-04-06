شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 14.. نيللى كريم تذهب للشهر العقارى للتنازل عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث ذهب عبد الجبار "جمال سليمان" لنادرة "نيللي كريم" بصحبة مسعود "أحمد عيد"، وبمجرد أن رأتهم أخذت تردد "قتلتوه يا كفرة" فقاطعها عبد الجبار وقال لها إن أخيها ما زال على قيد الحياة وهو بالمستشفى، وطلب منها أن تأتى للمنزل لترى ابنها ثم يذهبوا للشهر العقاري في الصباح للتنازل عن الأرض، وبالفعل ذهبت معه، وانتهت الحلقة وهى أمام ورقة التنازل في الشهر العقاري، فهل ستوقع نادرة على التنازل، هذا ما سنعرفه الحلقة القادمة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.