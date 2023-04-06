شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. شحاتة يزوّر عقد بيع والده أملاكه بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 14 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة بحالة من الحزن على وفاة الجد حسنين القماش الذي يجسد دوره عبد العزيز مخيون، بعد إصابته بمرض شديد.

وبعد وفاته دخل عليه شحاتة "محمود البزاوي"، وقام بوضع بصمته على بيع أملاكه لكي لا يرث طه القماش في الميراث، وطرده من السوق.

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.