شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 14.. روبي تطلب من حسام داغر تركيب كاميرات فى البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي عدة أحداث، حيث ذهب حسام داغر لروبى في منزلها وطلبت منه عمل غرفة عمليات وتركيب كاميرات على مداخل البلد، وفى كل أنحائها حتى تتمكن من تأمين البلد، وفي البداية رفض خوفاً من أن يقال إنه يعمل مع الفوارسة ضد الدهايشة، ولكنها أقنعته أن هذا العمل هو إفادة للبلد كلها وليس الفوارسة فقط.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.