شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 14.. روبى تتصدى للإرهابيين وتمنعهم من اقتحام منزل باسيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ذهبت صفية "روبي" بصحبة أهل تل شبورة لمنزل باسيلي، والذي كان يجتمع فيه الإخوة المسيحيين للاحتفال بعيدهم، وعندما وصلت كان قد وصل بعض الشيوخ المتطرفين الذين حذروا باسيلي من اجتماع المسيحيين في منزله، وكانوا على وشك الهجوم على المنزل، إلا أن صفية تصدت لهم ومنعتهم وطلبت من الناس أن تصور الاحتفال بث مباشر حتى يرى الجميع ما حدث.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.