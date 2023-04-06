شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة101 الحلقة14.. آسر ياسين يبدأ البحث عن قاتل الشيخ موسى استنادا للخاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101 محاولة آسر ياسين الوصول إلى أول خيط فى قضية مقتل الشيخ موسى أثناء جلوسه إلى ابنه، وسؤاله عن الخاتم الذى كان يرتديه، مؤكدًا أنه كان خاتم مميز، ليجيبه ابنه بأن الخاتم لم يكن فى يد والده أثناء تغسيله، وبالتالى سيبدأ خالد "آسر ياسين" رحلة البحث عن قاتل الشيخ موسى استنادًا لهذا الخيط خاصة أن الخاتم أخذه فتحى عبد الوهاب "وحيد" بعدم قتل عمه.



آسر ياسين

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوى، لبلبة، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل فى استبسال الكتيبة 101 فى التصدى للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء وتبدأ القصة فى يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكرى مهم فى مدينة العريش بشمال سيناء.