شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. زواج زيدان بمهرة والأخيرة ترفض خلع عقد جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 زواج مهرة (ياسمين عبدالعزيز) من زيدان (ماجد المصري) بعد ولادة طفلها حسن، في حضور إخوتها واثنين من أصدقائها، وعندما أراد زيدان منحها عقدا من الألماظ رفضت قلع قلادة جابر الأثرية، وأوهمته أنها خاصة بوالدتها الراحلة، ليقوم بتلبيسها عقده فوق عقد جابر.

يخبر زيدان مهرة بضرورة إخفاء ابنها على الأقل لمدة عام، بعد تسميته الطفل باسمه، لأن زواجهما حديثا، فضلا عن معرفة يمنى (هدى الإتربي) بزواج زيدان عليها وغضبها من ذلك، ثم تخبر مهرة أخواتها بسفرها لمدة شهر مع زوجها وتحاول نصحهم للاهتمام بأنفسهم خلال غيابها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.