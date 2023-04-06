وزارة الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات العاشر من رمضان

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة الثقافة المصرية، بحضور الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي مجموعة من الأبطال، منهم ممدوح الصفطاوي، وعمرو عبد الحليم نصر، وإلهامي عبد الحميد بشير، أحمد محمد توفيق زكى، محمد سرحان، وطلبة رضوان طلبة، ومحمد فكرى عبد الحى، عصام عطا الله، وعبد الرحمن سعيد محجوب، ومحمد عبد ربه خضر.

وقال المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، في كلمته بحفل العاشر من رمضان، إن وزيرة الثقافة قررت استمرار الاحتفالات بذكرى انتصار أكتوبر العاشر من رمضان، طوال العام بمناسبة العيد الخمسين.

وأضاف جلال: "كيف ساروا صفوفاً مصوبين حماسهم تجاه المعتدي، بصدور مفتوحة؟ من أين أتوا بهذه الشجاعة والبسالة؟ كيف لم يهابوا الموت بل طلبوا الشهادة بأنفسهم؟، كيف صنعوا معجزة عسكرية عنوانها الجيش المصري؟ الإجابة أنه عندما تحب القلوب الأوطان، وتعشق ترابها، وتهتف بحب أرضها.. تهون الأنفس، وتستعد الأرواح، لنبل الفداء، وأسمى معاني العطاء".

وأكد جلال: "وفي شهر رمضان المعظم هتف جنودنا البواسل الله أكبر، فزلزلت الأرض، ودب الخوف والرعب في قلوب الأعداء.. وبسطت الأرض يديها فعبروا قناة السويس آمنين مطمئنين، وحطموا أسطورة خط بارليف الزائفة".