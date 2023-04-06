شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. مرض جابر ومهرة تطلق اسم حسن على طفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 قيام مهرة (ياسمين عبدالعزيز) بإنجاب طفلها داخل أحد المستشفيات، وأطلقت عليه اسم حسن، كما اتفقت سابقا هي وجابر على تسمية أول أطفالهم، كما تشهد الحلقة وقوع جابر على الأرض نتيجة مرضه ودخوله إلى المستشفى.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.