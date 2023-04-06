شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. زيدان يوافق على تسمية طفل مهرة باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 14 بحديث مهرة (ياسمين عبد العزيز) مع سحر (مها نصار) عن هوية ابنها، لتقترح عليها سحر تسميته على اسم زيدان (ماجد المصري)، ولكن مهرة تخاف عن عدم قبوله ذلك وتطمئنها سحر وتخبرها أنها سوف تتحدث معه، وبالفعل يوافق زيدان على تسمية طفلها باسمه بدلا من جابر.



مسلسل ضرب نار الحلقة 14



مسلسل ضرب نار الحلقة 14

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.