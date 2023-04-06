شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 14.. أحمد أمين معزول عن عمليات طه دسوقى وزوجته تتجاهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر وجيه (طه دسوقى) علاء بوضع فارس أحد رجالهم لمراقبة شفيق خطوة بخطوة، ولكن علاء يعرض عليه أن يتم قتله والتخلص منه، وذلك فى الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة DMC، ليبدأ فارس مهامه في ملازمة شفيق حتى في غرفة نومه، وتدخل شيرين (آية سماحة) وسط لهفة كبيرة من شفيق الذى لم يرها منذ سنوات ولكنها تقابله بشكل فاتر رغم الأجواء التي حضرها شفيق.

تخبر شيرين، شفيق أنه أصبح حالياً عاطلا وعليه أن يستريح خاصة بعدما أصبح وجيه كبير العائلة ويدير الأعمال ويكسب الأموال التي يتعيش العائلة منها، وتتركه من أجل النوم بسبب ارتباطها بمواعيد عمل كثيرة غداً، فيما يجتمع وجيه مع رجاله للاتفاق على أكبر عملية يحضر لها والذى وضع فيها كل أمواله، وأثناء الاجتماع يدخل شفيق أكثر من مرة ليفسد خطة الاجتماع.

مواعيد عرض الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.



مسلسل الصفارة الحلقة 14



مسلسل الصفارة الحلقة 14



مسلسل الصفارة الحلقة 14



مسلسل الصفارة



الصفارة الحلقة 14