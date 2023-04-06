شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 14.. الشافعى يرفض الوساطة بين الخليفة ووالى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 14 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى سؤال المطلب ابن عبد الله مستشاره أبا بشر، حول رد الخليفة المأمون على رسائله بعد طلبه تثبيت حكمه فى مصر، لكن أبا بشر يقول إنه جاء إلى مصر بجانب ابن الوالى العباس، فلا يمكن أن أراسله وأنا اليوم أقف بجوار من أطاح بحكمه، لذلك يقترح على المطلب بأن من يرسل هذه الرسالة رجل يثق فيه المأمون وليس محسوبا على هذا الطرف أو ذاك.

يبدأ الشافعى درسه فى المسجد حول موضوع "المشورة" بآية: "وشاورهم فى الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله"، وهنا يسأل أحد طلابه: "هل يحتاج رسول الله الذى ينزل عليه الوحي لأحد يستشيره؟" وهنا يرد الشافعى بأن النبى صلى الله عليه وسلم، لم يكن فى حاجة إلى مشاورة أصحابه بل أراد أن يضع القاعدة لكل من يأتى بعده.

ثم يسأل آخر: "ومن عليه أن يأخذ بمشورته؟"، أجاب الشافعى: "للمشورة قواعد أولها ألا تسأل جاهلاً أو عالمًا غير أمين"، وفى تلك الأثناء يدخل المطلب والى مصر المسجد ويستمع للإمام ثم يقول: "سبحان الله.. إن المشورة هي مقصدى الذى جئت به إليك"، ثم يفاتحه بأن يتولى مراسلة الخليفة نيابة عنه، لكن الشافعى يرفض ويسأله المطلب ومن نرسل للخليفة إذن؟ فيجيب الشافعى: "أرسل له رجلا من الفسطاط مرتاح البال مطمئن النفس غير خائف آمنا على نفسه وأهل بيته يملك قوت يومه".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.