صورة ساحرة للفنانة هالة صدقي ليلة زفافها على زوجها الأول الذي غيرت ديانتها لأجله!!.. وتفاصيل مكالمة البابا شنودة الذي حذرها من هذا الزواج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:44 مساءً - الفنانة هالة صدقي، لم تنعم طيلة حياتها بالراحة والسعادة في حياتها الزوجية، فرغم كونها مسيحية الديانة، إلا أنها تزوجت مرتين، وفي كل مرة منهما، تعرضت لمشاكل وأزمات، جعلتها تعيش لسنوات طويلة في ساحات المحاكم، وتكون تفاصيل حياتها مشاعا على ألسنة الجماهير والمشاهدين أكثر من تفاصيل أعمالها الفنية.

هالة صدقي زيجتان أدخلتاها ساحات المحاكم

الزيجة الأولى لهالة صدقي، كانت في نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما تزوجت من رجل الأعمال مجدي وليم، وهي الزيجة التي لم تدم طويلا، ودخلا على أثرها لساحات المحاكم، وبسببها غيرت ملتها المسيحية من الأرثوذكسية إلى السيريانية.

أما الزيجة الثانية، فكانت عام 2007 وتزوجت من المحام سامح سامي، الذي أنجبت منه طفليها مريم ويوسف، واستمرت مشكلاتها لسنوات طويلة داخل المحاكم، لدرجة أن زوجها طلبها في «بيت الطاعة» كما شكك في نسب أولاده منها، وهو الأمر الذي قابلته هالة صدقي بعدم الرد عليه أو مهاجمته حفاظا على أولادها.

كما اتهمها بأنها قامت بالاستيلاء على أرضه بموجب التوكيل الذي تركه لها، وقد طلبت هالة صدقي من جميع وسائل الإعلام عدم تداول أي أخبار كاذبة، ورفعت قضية تشهير ضد زوجها واتهمته بأنه يشهر بها وبأولادهما للتهرب من دفع النفقة، وقد تدخل الفنان أشرف زكي لحل الأزمة بينهما، وبعد فترة من المشاكل قرر سامح سامي أن يطلق هالة صدقي رسميًا.

البابا شنودة لهالة صدقي: بلاش الجوازة دي

وكشفت هالة صدقي، في حوار قديم لها نشر في مجلة الكواكب بتاريخ 5 سبتمبر 2000، مع الصحفي الراحل حلمي سالم، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حذرها وطلب منها ألا تتم زيجتها الأولى من مجدي وليم، حيث قالت نصا «قداسة البابا كلمني ليلة الفرح وقال لي بلاش الجوازة دي قلت له: أنا بحبه حيبقى كويس وأنا بحبه، ويأذيني ليه إذا كنت مش حأذيه؟ قاللي طيب أنا بقولك. ومن بين الشهود اللي عندي جواب من البابا بأنه نصحني بعدم إتمام هذا الزواج».

مسيرة هالة صدقي

ولدت النجمة هالة صدقي في الخامس عشر من شهر يونيو في عام ١٩٦١ في محافظة القاهرة، وحصلت على إجازة في الآداب في عام ١٩٨١، بدأت مشوارها الفني في عام ١٩٧٩، وقدمت العديد من الأدوار الهامة وتنوعت أدوارها بين الكوميدية والتراجيدية .

هالة صدقي تتألق في رمضان 2023

وفي موسم دراما رمضان 2023 هذا العام، فاجأت هالة صدقي جمهورها بدور «الملكة صفصف» المميز مع محمد رمضان في مسلسل «جعفر العمدة»، وهي الشخصية التي نالت إعجاباً كبيراً بين المشاهدين لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجل فني يضم 120 فيلماً ومسلسلاً.

تحدثت الفنانة هالة صدقى، عن تفاصيل شخصيتها “إنصاف” في مسلسل جعفر العمدة قائلة :” لم أقابل حماة تشبه “صفصف” تحديدًا، لكن عندي نماذج من هذه الشخصيات أراهم وقابلتهم في حياتي، وأخذت خليطًا من شخصيات في الواقع، فمثلًا والدتي رحمة الله عليها كانت عفوية جدًا ولا يهمها الشخص الذي أمامها أو الكلام الذي تقوله ولمن توجهه، وكان عندها قوة شخصية وفي الوقت نفسه الحنية، فأخذت من والدتي قوة الشخصية، وعندما تشعر بأنني بحاجة للحنان كانت تحوطني بالمشاعر، لكن كانت شخصيتها قوية ولا يفرق معها من يجلس أمامها بمعني أدق “ما في قلبها على لسانها”.

وأضافت الفنانة هالة صدقى، خلال حوارها مع القاهرة الإخبارية :”لدي أيضًا صديقة اعتبرها بمثابة الأخت لا تسيطر على لسانها، فكله عندها إرسال لا يوجد استقبال، وتقول كل ما يخطر على بالها حتى إن صفصف مؤدبة إلى حد ما عنها”.‏

ولفتت إلى أن ردود الأفعال حول نجاح شخصية إنصاف كانت أكبر من المتوقع، متابعة :”لقد انحصرت توقعاتي في أنها ستنجح فقط؛ أي سيكون نجاحًا لطيفًا، لكني وجدت استقبالا كبيرًا وحبًا من الجمهور لها، وكان محمد سامي الوحيد الذي توقع نجاح “صفصف”، وأتذكر جملته عندما قال لي: “أنت لست متخيلة صفصف هتعمل أيه”، وعندما سألته من مفاجأة العمل قال: “هالة صدقي مفاجأة المسلسل”، ومحمد سامي كتب الشخصية بعدما تحدث معي، وأخبرني بأنه تراوده أفكار عنها، ولن يجسدها سواى، ولن يكتبها لأحد غيرى”.

وتابعت أن محمد سامى هو المخرج الوحيد الذي أرى معه كل الممثلين في أفضل حالاتهم، وكان نفسي أعرف سر ذلك، والحقيقة أن له دورًا كبيرًا في أن يجعل كل أبطال المسلسل يتوهجون وتزداد نجوميتهم، ووجدت أنه يقدّر الموهبة ويخرج أفضل ما عند الممثلين، فهناك مخرجون يهتمون بالكادر وليس الممثل، وآخرين بالإضاءة وحركة التصوير، بينما محمد سامي يركز في كل تفاصيل العمل، ويحترم قدرات الفنان التمثيلية ومكانته ويوظّف كل الإمكانيات في الشخصية.

إلهام شاهين تشيد بأداء هالة صدقي

هذا وهنأت النجمة إلهام شاهين، صديقتها النجمة هالة صدقي على تألقها في دراما رمضان الحالى بمسلسلى جعفر العمدة وسره الباتع.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “هالة صدقى تألق عظيم فى رمضان دور كوميدى فى جعفر العمدة تموتنى من الضحك، الملكة صفصف ودور تراجيدى فى مسلسل سره الباتع مليء بالمشاعر الصادقة المؤثرة برافو هالة النضج والخبرة وتجارب الحياة تصقل الفنان أسعدتينا فى رمضان بفنك الجميل يا جميلة”.

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