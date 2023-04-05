شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 14.. محمد محمود عايز يتحول لسبايدر مان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14 طلب الفنان محمد محمود التحول إلى شخصية سبايدر مان، وذلك بعدما حوله الدكتور ربيع – بيومي فؤاد إلى رجل عجوز، ليصبح العترة ابن الكبير رجلا طاعنا فى السن.

وكانت حالة من الصدمة أصابت جونى "أحمد مكى" عند رؤيته للعترة وهو رجل عجوز "محمد محمود" خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 7، وأعرب عن حزنه على شقيقه الكبير لعدم عودة العترة لجسمه الطبيعى.

وأخذ الكبير العترة لدكتور ربيع "بيومى فؤاد" من أجل اختراع تركيبة جديدة لعودة العترة لجسمه الطبيعى وهدده إذا لم يبتكر التركيبة سوف يقوم بقتله، وأخرج المسدس من جيبه وهدده ليخرج دكتور ربيع مسرعا ويغلق على الكبير العيادة بالمفتاح.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.