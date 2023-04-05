شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 14.. خطوبة سيف وسلمى وتعرض رؤوف لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترك ياسر (إدوارد) السطح لرؤوف "طارق لطفي" خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14 ويعود للإقامة لدى والدته بعد مرضها، ويطلب منه تسليم موسيقى المسرحية إلى صديقهما فهمى.



مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14



مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14



مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14



مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

وفي يوم خطوبة سيف (حازم إيهاب) وسلمى (جلا هشام)، يتأخر رؤوف عن الحضور بسبب تسليمه الموسيقى إلى فهمي، وأثناء إسراعه للذهاب إلى خطوبة شقيقه، يتعرض لحادث ويغمى عليه.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.