شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم بعد نجاحه فى جعفر العمدة: سيد العمدة أصعب دور عملته فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بإشادة الجمهور بدوره فى مسلسل "جعفر العمدة"، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": "شخصية سيد العمدة أعتبرها من أصعب الأدوار التي عملتها في مشوارى، شخصية مركبة وغريبة الأطوار، اشتغلت عليها ودرستها جيدا والحمد لله خرجت بشكل نال إعجاب الجمهور والنقاد وزملائى الفنانين، وبصراحة كل النجاح يأتي من ورائه المخرج محمد سامى".



أحمد فهيم

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.