شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 14.. مريم الخشت تلد بنتا وصديقتها تستغلها حتى لا تكشف سرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم أحداثا عدة، حيث ولدت إسراء "مريم الخشت" بنتاً وأسمتها هناء، وحزنت سكينة "فريدة سيف النصر" فكانت تتمنى أن تلد إسراء ولداً، وعندما شعرت إسراء بحزنهم بدأت تزغرط لنفسها مما دفع أنس "ندى موسى" أن تزغرط معها، وبعدها جاءت صديقة إسراء لها وبدأت تستغلها لأنها الوحيدة التي تعرف أن إسراء أصبحت حاملا بعد ذهابها للجبل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.