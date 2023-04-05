شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 14.. أحمد مكى يقلش على سيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذ الكبير العترة لدكتور ربيع "بيومى فؤاد" من أجل اختراع تركيبة جديدة لعودة العترة لجسمه الطبيعى، وهدده إذا لم يبتكر التركيبة سوف يقوم بقتله خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 7.

وقال الكبير "أحمد مكى"، لدكتور ربيع: "تخيل تصحى الصبح تلاقى ولدك الصغير نسخة من سيد رجب"، ليرد عليه دكتور ربيع قائلا: "حد يطول أنا نفسى اتمنى أشرب أى حاجة وأصحى الاقى نفسى سيد رجب وبعمل الجزء التاسع من أبو العروسة".

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.