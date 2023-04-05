شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 14.. أحمد عيد يدفن شقيق نيللى كريم فى الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم أحداثا مثيرة، حيث بعد أن توفى شقيق نادرة "نيللي كريم" قرر عبد الجبار "جمال سليمان" دفنه في الصحراء، فقام مسعود "أحمد عيد" بحفر حفرة له وألقاه فيها، وذهب للمنزل وملابسه ملطخة بالدماء وعندما سألته زوجته سميرة عن سبب الدماء نهرها وأمرها أن تحضر له ملابس أخرى بسرعة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.



مشهد من الحلقة ال 14

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.