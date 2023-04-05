شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 14.. جمال سليمان يحاول إنقاذ شقيق نيللى كريم من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، فبعد أن أطلق مسعود "أحمد عيد" الرصاص على نبيل شقيق نادرة "نيللى كريم" أخذه عبد الجبار "جمال سليمان" مسرعاً في سيارته بصحبة مسعود، حتي ينفذه ويذهب به المستشفى، ولكنه فارق الحياة وهم في الطريق لها، واستهون مسعود بالأمر قائلا "عمره، وبعدين هو احنا أول مرة نقتل حد"، الأمر الذى استنكره عبد الجبار، وأكد له أنهم لا يقتلون إلا لأخذ الثأر فهم ليسوا "قتالين قتله".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.