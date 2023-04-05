شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم: الجمهور فى الشارع ينادينى باسم سيد ومحمد رمضان وش الخير عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهيم بعد نجاحه فى شحصية سيد العمدة شقيق الفنان محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة": "إن هذا الدور أعتبره نقلة فى مشوارى الفني، وأنا أعتبر محمد رمضان ومحمد سامى وش السعد عليا، والحمد لله على نجاح الشخصية، ومبسوط برد فعل الجمهور الذى أصبح ينادينى باسم سيد في الشارع".

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.