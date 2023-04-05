المداح 3 أسطورة العشق الحلقة 15 .. حمادة هلال يكشف سر رانيا فريد شوقي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» أحداث مشوقة كان أبرزها ذهاب «صابر - حمادة هلال» إلى «تاج-يسرا اللوزي» ليخبرها عن الموقف المرعب الذي شهده ليلة أمس وهو رؤية قرينه الذي طرحه أرضًا وحاول تشكيكه في نسب نجله «عز»، وتحاول تاج أن تطمئنه وتطلب منه أن يثق فيها.

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول «هايم – محمد رياض» السيطرة على عقل «حسن - خالد سرحان» شقيق صابر عن طريق إغواءه بالأموال في مقابل أن يعثر على مقبرة آثار في أحد البيوت القديمة بمساعدة أحلام زوجته، أما عن «حمزة - أحمد كشك» فيحبس شقيقته «أمينة - سلمى أبو ضيف» في غرفتها ويعنفها اعتقادًا منه أنها لم تصن شرفه وأن حملها من الجن العاشق مجرد خدعة.

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ويذهب صابر إلى «الدكتور إبراهيم - خالد زكي» ويعطيه ورقة تحتوي على حروف متقطعة وبعد تحليلها يجد أن الجملة المكتوبة هي "الإيمان بالله الواحد والإيمان بالنفس هما سر الوصول" وأن رقم 11 الموجود بالورقة يدل على البدايات وأن عقل صابر حاليًا في مرحلة نشاط وأخبره أن إيمانه سيكون أول خيط للوصول إلى زوجته «رحاب - هبة مجدي».

ويبدأ صابر بتجميع الخيوط بالفعل، ويذهب إلى «أحلام - رانيا فريد شوقي» ويسألها عن مكان زوجته رحاب ويهددها أنه يعلم أنها السبب وراء كل شئ ولكنها تنكر وتحاول الهروب من الحديث بأي طريقة.

واستكمالًا للأحداث، يحاول صابر الوصول إلى زوجته ويطلع على سجل آخر المكالمات التي أجرتها رحاب قبل تهرب ويجد رقم «زين-محمد عز» من ضمن الاتصالات، ويذهب

صابر إلى منزل عز لـ يراقبه ويحاول معرفة مكان رحاب ولكنه يفشل في ذلك.

ويذهب «عصام» مساعد الأمير لـ «هايم» في شركته بعدما تلقي رسالة تخص أوراق وعقود هامة بمبلغ مالي كبير ولكن عصام يشك في أمر هايم خاصة أن الأمير لم يخبره بهذه الشراكة أو بأي أمر يخص شركة هايم من قبل وتصيبه الحيرة خاصةً أن الأمير مازال مختفي ولا يعلم مصدر هذه الأموال.

وتنتهي الحلقة بظهور «عماد-تامر شلتوت» في منزل «تاج - يسرا اللوزي»، فهل ستتعاون مع الجن ضد صابر أم تحاول التقرب من «عماد – تامر شلتوت» لتساعده؟

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.