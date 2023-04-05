جعفر العمدة الحلقة 14 .. زينة تفضح سر وداد وتصدمها

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، العديد من الأحداث المثيرة، حيث قامت زينة بتهديد وداد زوجة سيد شقيق جعفر العمدة.

وسألت زينة على سيد من أجل إبلاغه عن سبب زيارة زوجته لشوقي فتح الله في السجن.

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كما ذهبت هالة صدقي الي الدجالة برفقة منة فضالي ؛ وعند عودتها علمت أن زينة تخطط للاستيلاء على مبلغ مالي كبير من محمد رمضان.

بينما فشل محمد رمضان في مشاهدة

بلال شامة أثناء زيارته لوالده سيف.

في الوقت الذي اتفق بلال شامة مع والده سيف على أن يحصل على أموال من جعفر العمدة مقابل أن لا يفشي السر بأن سيف ابنه.

واكتشف جعفر العمدة أن زوجته ثريا تذهب إلى شخص من أجل أن يأتي لها بإبنها حيث أعطي له مهلة أسبوعا.

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