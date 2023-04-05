صلاح وميسي وإمبابي ومانيه ضيوف شرف الحلقة 14 من "1000 حمدالله ع السلامة"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

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يتشاجر أكرم مع فوقية بسبب قريبتها نيللي الفنانة مي دياب، و تطلب منه الاطمئنان علي نيللي خاصاً بعد اعجابها بسامح و تشبه فوقية نيللي لأكرم انها "من داخلها تشبه ياسمين عز و من الخارج تشبه رضوى الشربيني"، يطلب سمير الفنان محمد محمود من جاكي الفنانة ايمان السيد تقصي أمر سميحة و أولادها من عم عمران بدلاً من الحسيني بعد ان افتضح امره، تسأل جاكي عم عمران صاحب الكشك عن شقة تصلح للسكن، وتطلب منه رقم هاتف سميحة و يدرك عم عمران الامر بعد مشاهدته لسمير و التعرف عليه، يتصل عم عمران بالضابط حسام الفنان احمد عبد الوهاب و تغادر جاكي مسرعة، تتصل صديقة سامح من كندا و تمنعه سميحة من الرد عليها و تطلب منه ان يرتاح تخبر سماح والدتها ان "برتا" صديقة سامح تريد ان تبدأ مشروع معه.



يتصل كابتن فريق كرة القدم شريف بسامح للاطمئنان علية وتخبره سماح انه تعرض لحادث ويطلب منها كابتن الفريق زيارته والاطمئنان عليه، يتصل الضابط حسام و ترد سماح مستيقظة من نومها و تخبره بحادث سامح يطلب منها عنوان المنزل، يزور شريف كابتن الفريق و معه "تفاح" و معه الفريق بالكامل.

ترحب بهم سميحة خاصاً بعد رؤيتها "مو صلاح و ميسي و امبابي و مانيه" بينهم تشعر سميحة بالبهجة و تطلب التقاط صورة سيلفي معهم و تسأل عن كريستيانو و يخبرها كابتن الفريق انه يلعب بالمملكة العربية السعودية، يخبر ميسي سامح انه محسود ولابد من صنع عروسه و ثقبها، تتصل سميحة بعلي بويكا و تجد هاتفة مغلق فتنزعج، تتصل سميحة بفوقية وتطلب منها رقم هاتف نيللي حتى تكمل الاشاعات المطلوبة للاطمئنان على سامح، تتصل سميحة بأكرم و تطلب منه هاتف خاص بها يوافق أكرم و هو متذمر، اثناء زيارة حماصة لعلي بويكا يجد "سلسلة" و يبدوا انها تخص سماح و يخفيها حماصة، تتصل سميحة بالدكتورة نيللي و تطمئنها علي حالة سامح، ترد نيللي ببرود و تطلب منها عمل الاشعة

المطلوبة في المركز الطبي الذي تعمل به، يخبر حماصة علي بويكا بما فعلة سمير و الحسيني و رغبته في الوصول لسميحة و أولادها يطلب منه علي اصطحابه لهم لتقصي حقيقة الامر.

يزور أكرم الدكتورة سميحة و معه هاتفها الجديد، يسأل أكرم عن صوت الشباب القادم من غرفة أكرم، يدخل اكرم للاطمئنان علي و يفاجئ بـ "مو صلاح و ميسي و امبابي و مانيه" و يطلب سلفي هو الاخر معهم، يعبر أكرم لسميحة عن سعادته بأبطال كرة القدم.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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