"جميلة" الحلقة 14.. تورط مي فى قضية منافية للآداب

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر العديد من مسلسل "جميلة" العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

تخبر إحدى موظفات المدرسة شهيرة أن هناك شخص يسأل عنها بشكل ملح و متكرر، تشاهد شهيرة الرجل البسيط على كاميرات المراقبة و يبدو عليها الارتباك، يسألها شريف عن الرجل و تنكر معرفتها به و تمنع شريف من الالحاق و يبدوا عليه التوتر، يمنع رجال الامن الرجل الغريب من الدخول للمدرسة و مقابلة شهيرة و لكن الرجل يصر على البقاء و يشتبك مع رجال الامن، تحاول شهيرة عرقلة شريف و التحجج بمناقشة بعض الأمور العائلية حتى تمنعه من الخروج و الالحاق بالرجل الغريب.

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تستغرب جميلة و تثور على أكرم بسبب تقبله لمي رغم سمعتها السيئة و تورطها في قضية دعارة، تذكرة جميلة بعلاقاته المتعددة قديماً مع بنات العائلات، يخبر شريف آية عبر الهاتف عن الرجل الغامض و مدى توتر شهيرة و يؤكد لها بحثة في الامر، تسأل شيري هشام عن سبب غيابة المتكرر و تظن انه يلعب قمار بدون معرفتها، تؤكد له شيري انها تراقبه، يطلب هشام العودة لشيري مرة أخرى، و تطلب منه الانتظار حتي يكون رجوعهم عن طريق محاولة الأصدقاء "زياد و جميلة"، يثور أكرم على جميلة و أية و يؤكد لهم تمسكه بمي، تواجه جميلة أكرم بحقيقة ضعف قدراته العملية و تطلب منه التفكير في الامر مرة أخرى.



تؤكد شهيرة اثناء خروجها من المدرسة على رجال الامن عدم دخول الرجل الغريب لها، يراها الرجل الغريب تركب سيارتها و يقرر تتبعها بسيارة "ميكروباص"، يخبر طارق نصار زوجته داليا كذباً انها يجب ان تدفع 30 مليون جنية حتي تسقط عنها الاحكام القضائية، تخبر داليا طارق بمحاولة نرمين التواصل معها عبر الماسنجر و تؤكد عدم معرفتها بها، تزور نرمين زياد في عيادته رغم تحذيره الدائم لها، يذهب الرجل الغريب حتى بيت شهيرة و يمنعه البواب من الدخول و يطلب منه الانتظار حتى يخبرها، يرى الرجل الغريب "رجب" جميلة و هي تخرج من البيت و تركب سيارتها و يسأل البواب عنها و يخبره انها ابنه شهيرة، ينطلق

غريب بسيارته خلف جميلة، يؤكد زياد لنرمين عدم رغبته في زيارتها مره أخرى.

و تصر نرمين على زيارته و تؤكد له ظلمه لشيري و انها كانت تريد استشارتها في امر طبي بصفتها زوجة طبيب نساء، تعطي نرمين الشهادة المدرسية الخاصة بيونس و مستواه المنخفض، تتصل جميلة بزياد و تنفعل نرمين و يطردها، تسأل آية و أكرم شهيرة عن حالتها و تؤكد لهم انها تعاني من "صداع"، بعد اقناع شريف ألفت الممرضة بتسجيل الفيديو تطلب منه سماع الامر من شهيرة حتى تطمئن، و يطلب منها انضمام زوجها للفيديو لكي يزعج جميلة، يقابل الرجل "رجب" جميلة و يخبرها انه والدها.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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