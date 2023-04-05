فخور بيك.. أحمد سعد مع ابن أخيه الفنان الشاب في أجواء عائلية

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:50 مساءً - شارك الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة.

ظهر أحمد سعد في الصورة برفقة ابن أخيه الفنان الشاب رابي عمرو سعد وعلّق على الصورة “هذا الشبل من ابن أخو ذاك الأسد.. مبروك بجد.. عمك فخور بيك”.

وتفاعل الجمهور مع تلك الصورة وأبدوا إعجابهم بأداء رابي في مسلسل الأجهر الذي يتم عرضه في موسم رمضان 2023.

معلومات عن رابي نجل عمرو سعد

تعد هذه المرة السادسة التي يشارك فيها رابي سعد مع والده بعمل فني، حيث سبق مسلسل «الأجهر» خمسة أعمال فنية وهي: فيلم «حديد» عام 2014، ومسلسل «يونس ولد فضة» عام 2016، ومسلسل «وضع أمنى» عام 2017، وفيلم «حملة فرعون» عام 2019، ومسلسل «بركة» 2019.

– رابي سعد، شارك في أعمال أخرى بعيدًا عن والده، منها «عائلة الحاجة نعمان»، وفيلم «صندوق الدنيا» مع الفنان باسم سمرة، والفنان خالد الصاوي.

تعليقات الجمهور على أداء رابي في مسلسل «الأجهر»

وكانت من أبرز ردود الأفعال للجمهور على أداء رابي سعد على موقع «تويتر»: «نفس نبرة الصوت ماهو ابن الوز عوام»، وكتب آخر: «بجد الولد نفس أبوه من أول حلقة وبجد خد قلبي»، وكتب آخر: «شبه ابوه حتي الصوت والله افتكرت أنه تركيب مسلسل الأجهر، وأوضح اَخر: «ذاك الشبل من ذاك الأسد» وكتب آخر: « واضح إن هيكون له مستقبل في التمثيل»

مسلسل «الأجهر»

تم تصوير أحداث مسلسل “الأجهر”، في عدة دول ومدن غير تقليدية، حسب بيان صادر عن مجموعة قنوات MBC مصر، وتدور الأحداث حول بطل العمل “يوسف” الذي يجد نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلى عدد من الدول الإفريقية.

ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود، وبعد فترات من الصمت والتوعد والاستعداد يقرر “الأجهر” أن يرسم خريطة محكمة للصعود والانتقام من أساطير تجارة المجوهرات ثم الوصول لتبرئة نفسه ومواجهة الأب بكل عالمه والانتقام لما حدث له ومع تدفق الأحداث لا ينسى البحث عن إخوته الثلاث “هاشم، جميلة، عماد” فهل يلتقي بهم أم يخفي له القدر ما هو غير متوقع.

مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، محمود قابيل.

أحدث أعمال أحمد سعد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد كانت تتر أغنية «مسلسل جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان وحققت الأغنية نسبة نجاح كبير فور طرحها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

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