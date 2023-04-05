شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثنائيات هيثم نبيل وأحمد سعد فى مسلسلات محمد رمضان آخرهم "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب والملحن هيثم نبيل في تلحين أغانى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان والذى يعرض حاليا خلال السباق الرمضانى وحقق نجاح كبير.

وبصوت النجم أحمد سعد تألق هيثم في تقديم ألحان قوية تتناسب مع طبيعة احداث المسلسل، وتصدرت التريند بداية من طرح أغنية تتر المسلسل التي تحمل إسم "شيال الجبال" من كلمات سارة سعيد وتوزيع خالد نبيل .

وتصدر أمس المطرب أحمد سعد التريند بأغنية داخل أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة، وتحمل اسم "مين فينا يتلام" بعد مشهد صفع جعفر "محمد رمضان" لشقيقه الأكبر سيد "أحمد فهيم" على وجهه، أمام جميع أفراد أسرته في مشهد مؤثر، أغنية "مين فينا يتلام" غناء أحمد سعد، وكلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقى خالد نبيل، وتخطت حاجز أكثر من مليون مشاهدة.









وتصدرت أيضا قبلها رباعية "أنا التايه"، أثناء بكاء جعفر في حضن أمه بعد حمل معرفته بحمل زوجته نرجس والتي تجسدها الفنانة منة فضالي، وكانت الأكثر مشاهدة حيث حصدت أكثر من مليون مشاهدة في ساعات قليلة، غناء احمد سعد، ألحان هيثم نبيل، كلمات: سارة سعيد ، توزيع : خالد نبيل ، هندسة صوت: أندرو داوود، ناي : محمد مصطفى.

وتكشف الحلقات المقبلة عدد من الأغانى تلحين هيم نبيل من بينها مراية عمرى وصاحبى الجدع وعالى المقام وانسى الوجع وأنا جنبك وزى البارود، وتحمل عدد من المفاجآت.

ولم تعد المرة الأولى الذى يتعاون فيها الملحن هيثم نبيل في عمل مع المخرج محمد سامى والمطرب احمد سعد، حيث تعاونا سويا في مسلسل "البرنس" وشارك في حوالى 7 أغنيات من كلماته وألحانه تم غنائها داخل احداث العمل.