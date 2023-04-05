شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 14.. ريهام حجاج تواجه أكرم بحقيقة مى وسمعتها السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 14 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، بارتباك "شهيرة" أو سوسن بدر عندما أخبرتها احدى موظفات المدرسة بأن هناك شخص يسأل عنها بشكل ملح ومتكرر، إذ تراه عبر كاميرات المراقبة، يسألها شريف عن الرجل وتنكر معرفتها به وتمنع شريف من اللحاق ويبدوا عليه التوتر.

يمنع رجال الامن الرجل الغريب من الدخول للمدرسة ومقابلة شهيرة ولكنه يصر على البقاء و يشتبك مع رجال الامن، وتحاول شهيرة عرقلة شريف والتحجج بمناقشة بعض الأمور العائلية حتى تمنعه من الخروج واللحاق بالرجل الغريب.

وفي مشهد أخر تستغرب جميلة وتنفعل على أكرم بسبب تقبله لمى رغم سمعتها السيئة وتورطها في قضية دعارة، تذكرة جميلة بعلاقاته المتعددة قديماً مع بنات العائلات.

يخبر شريف آية عبر الهاتف عن الرجل الغامض ومدى توتر شهيرة ويؤكد لها بحثة في الامر، فيما تسأل شيرى هشام عن سبب غيابة المتكرر وتظن انه يلعب قمار بدون معرفتها، تؤكد له شيري انها تراقبه.

كما يطلب هشام من شيرى أن يعلنا عودتهما مرة أخرى، لكن تطلب منه الانتظار حتى يكون رجوعهما عن طريق محاولة الأصدقاء "زياد و جميلة".

يثور أكرم على جميلة وأية ويؤكد لهما تمسكه بمى، تواجه جميلة أكرم بحقيقة ضعف قدراته العملية و تطلب منه التفكير فى الامر مرة أخرى.



قصة مسلسل جميلة قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.



قنوات عرض مسلسل جميلة قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.