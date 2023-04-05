شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 14.. رجل غريب يتتبع شهيرة حتى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصلت أحداث الحلقة 14 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، إذ تؤكد شهيرة اثناء خروجها من المدرسة على رجال الامن عدم السماح بدخول الرجل الغريب لها، ويراها الرجل الغريب تركب سيارتها ويقرر تتبعها بسيارة "ميكروباص".

وبالفعل يتبعها حتى بيت شهيرة لكن يمنعه البواب من الدخول ويطلب منه الانتظار حتى يخبرها، ويرى الرجل الغريب الذي يدعى "رجب" جميلة وهي تخرج من البيت وتركب سيارتها ويسأل البواب عنها ويخبره انها ابنه شهيرة، ينطلق غريب بسيارته خلف جميلة.

فيما يخبر طارق نصار زوجته داليا كذباً انها يجب ان تدفع 30 مليون جنيه حتى تسقط عنها الاحكام القضائية، وتخبره داليا بمحاولة نرمين التواصل معها عبر الماسنجر وتؤكد عدم معرفتها بها.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا