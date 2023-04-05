شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: فيلم بيبو وبشير لا يشبه أى فيلم آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم فهمى، إن حديث البعض حول أن الأفلام التي يقدمها مقتبسة من الأفلام الأجنبية ليس صحيحا، خاصة أن أغلب الأفلام الآن أصبحت متشابهة بشكل كبير.

وأضاف الفنان كريم فهمى، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة، أنه كتب عدة أفلام ليس لها شبيه بأى فيلم أخر وليست مقتبسة من أفلام أجنبية.

وتابع الفنان كريم فهمى :"كتبت فيلم بيبو وبشير وهذا الفيلم لا يشبه أي فيلم أخر، وكذلك فيلم هاتولى راجل أيضا لا يوجد فيلم يشبه في الخارج على الإطلاق بل تم تقديم أفلام تشبه هاتولى راجل بعد عرض الفيلم بسنوات".