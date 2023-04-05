شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: بخاف من الحسد.. وهذا سبب عدم نشر صور بناتى على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم فهمى، إن أحد أسباب خوفه من نشر صور بناته على منصات السوشيال ميديا هو الخوف من الحسد، بجانب انتشار التنمر بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف الفنان كريم فهمى، خلال الجزء الثانى من حواره مع برنامج "أنا والقناع"، المذاع على قناة الحياة: "أنا بنتاتى خط أحمر ولن أسمع لأحد أن يتحدث عنهم بسيرة سيئة لأنه إذا هجمهم أحد لن أتركه، فنحن لسنا همج ولكن بناتى خط أحمر ولا يمكن لأحد أن يقترب منهم".

وتابع الفنان كريم فهمى: "بخاف من الحسد لأنه ذكر في القرآن ، وطوال الوقت حدثت أشياء جعلتنى أخاف من الحسد ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى لنا أشياء نحسن بنا أنفسنا ولكن ليس دائما أنفذها لأحسن نفسى وأحيانا عندما أنشر صورتى مع زوجتى على السوشيال ميديا نتشاجر وبعد ذلك أقول لها أننا نصدر نفسنا على السوشيال ميديا أننا سعداء ونظهر الجانب المضئ فقط ".