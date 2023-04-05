شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات النجمة لبلبة فى حوارها مع الخليج 365.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة لبلبة أن تلفت الأنظار بمجرد ظهورها فى مسلسل الكتيبة 101، ورغم أن مساحة الدور ليست كبيرة، ولكن لديها القدرة أن تتصدر المشهد خاصة أنها قدمته بحب شديد ظهر فى مشاهدها، التى جمعتها بالنجم عمرو يوسف الذى يلعب دور ابنها فى المسلسل الخليج 365 حاور لبلبة وإليكم أبرز التصريحات.



أبرز تصريحات لبلبة

لو فارقت الحياة ها كون مبسوطة أن في تاريخي عمل وطني اسمه الكتيبة 101

وافقت على دور "زاهية" وكنت " بتنطط" من الفرحة وقدمت معايشة كاملة ودموعي حقيقية 100%

نفسي أغني أمام الرئيس وعندي أغنية وطنية جاهزة اسمها "أغلي وطن" ألحان عمار الشريعي وكلمات سيد حجاب

حبيت عمرو يوسف جدا مهذب ولطيف وحسيت أنه أبني اللي حملته في بطني 9 شهور

محمد سلامة مخرج مبدع وحساس ودي من أهم صفات المخرج الشاطر

قدمت 88 فيلم والكتيبة 101 أول عمل وطني أقدمه في حياتي

لم أضع مكياج في مسلسل الكتيبة 101 إلا في مشاهد معدودة

جسدت في الكتيبة 101 ملايين الأمهات فى الوطن العربى ممن لديهم أولاد أبطال يدافعون عن أوطانهم