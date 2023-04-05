شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 14.. الكبير يهدد دكتور ربيع بالقتل إذا لم يبتكر تركيبة لعودة العترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة أصابة جونى "أحمد مكى" عند رؤيته للعترة وهو رجل عجوز "محمد محمود" خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 7، وأعرب عن حزنه على شقيقه الكبير لعدم عودة العترة لجسمه الطبيعى.



مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14



مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14

وأخذ الكبير العترة لدكتور ربيع "بيومى فؤاد" من أجل اختراع تركيبة جديدة لعودة العترة لجسمه الطبيعى و هدده اذا لم يبتكر التركيبة سوف يقوم بقتله و اخرج المسدس من جيبه وهدده ليخرج دكتور ربيع مسرعا و يغلق على الكبير العيادة بالمفتاح.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.