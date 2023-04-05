شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 14.. جونى يجرى تجارب الأداء فى المزاريطة للمسرحية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 7، باستغراب الكبير "أحمد مكى" من تحول نجله العترة لرجل عجوز بسبب تركيبة الدكتور ربيع "بيومى فؤاد".

كما بدأ جونى هو و هجرس "محمد سلام" تجارب الأداء فى المزاريطة استعدادا لمسرحيته الجديدة، وشارك نفادى "حاتم صلاح" بموهبته لكن جعل جونى ينفعل عليه لانه لا يملك أى موهبة.



الكبير أوي 7 الحلقة 14



الكبير أوي 7 الحلقة 14

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.