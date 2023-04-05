شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 14.. شيماء سيف تتنمر على زوجها محمد ثروت بسبب "الشنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة ، حيث نشرت صفحة cbc كوميكس تنمر فوقية – شيماء سيف على زوجها أكرم – محمد ثروت، بسبب الشنب، حيث أكدت له أنه من عائلة "أبو شنب" ليؤكد لها أن الشنب في عائلته تعود إلى الجينات، وذلك اثناء حوار ابنة خالتها التي ترغب في الزواج من أدم الشرقاوى ابن يسرا.



شيماء سيف

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.