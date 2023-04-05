شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 14.. كوميديا محمد محمود وإيمان السيد فى المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة ، حيث ذهب محمود محمود وايمان السيد ليرقبوا الدكتورة سميحة وأولادها حتى يتمكن من معرفة خط سيرها، خاصة إنها تبحث عن طنط سوسو والتى ستعترف لها عن قيموة الميراث وكيف بيعت شقتها إلى علاء مرسى وزوجته ، وخلال الاحداث تجد كوميديا الموقف بين محمد محمود وإيمان السيد.



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يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.