شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. القائد الفرنسى بيلو يقتل الشيخ سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل " سره الباتع " للمخرج خالد يوسف المعروضة علي قناة أون دراما، الكثير من الأحداث، فقد ذهبت صافية لحامد وهو مربوط علي الشجرة ولكنها تخشي من ذهاب حامد الي الفرنسيين لانقاذ شيخ البلد فيتم اعدامه، ولكن يتم فكه من قبل ناجي وبقية الرجال.



مسلسل سره الباتع الحلقة 15..القائد الفرنسي بيلو يقتل الشيخ سليم



مسلسل سره الباتع الحلقة 15..القائد الفرنسي بيلو يقتل الشيخ سليم



مسلسل سره الباتع الحلقة 15..القائد الفرنسي بيلو يقتل الشيخ سليم



مسلسل سره الباتع الحلقة 15..القائد الفرنسي بيلو يقتل الشيخ سليم

حامد يتوجه إلى القلعة التى بها الحملة الفرنسية متوجها لتسليم نفسه من اجل انقاذ شيخ البلد سليم ( خالد الصاوي )، الذي يقف شامخا لا يخشي الاعدام، ويوبخ القائد الفرنسى بيلو ويصفه بالجبان الأمر الذي يدفع بيلو لقتل الشيخ سليم بمسدسه الشخصي .

وكانت قد شهدت الحلقة أيضا اصطحاب حامد للدرويش عبد الله الي مقام سيدنا الحسين وإلي منزله ليحكي له، وأبوالعزم ( أحمد وفيق ) يساعد الاخوان المسلمين في الانتخابات مقابل المال وهذا ما يبلغه به زوج شقيقة حامد

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.